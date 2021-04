Kina w Polsce pozostaną zamknięte. Przedłużono obowiązujące restrykcje

źródło: Stowarzyszenie Kin Studyjnych

W połowie marca ogłoszono, że sytuacja pandemiczna pogarsza się z tygodnia na tydzień. Dlatego też zdecydowano się zrezygnować z restrykcji regionalnych i objęto nimi całą Polskę. Obostrzenia miały potrwać do 9 kwietnia 2021 roku - była to jednak data warunkowa. Teraz wiemy już, że - cytując Adama NIedzielskiego, ministra zdrowia - obecne wyniki są zbyt słabym sygnałem, by traktować je w optymistyczny sposób. Dlatego też obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia.

To oznacza, że wszystkie instytucje kultury, w tym kina, pozostaną zamknięte. Dotyczy to również teatrów, muzeów, galerii sztuki i kasyn.

Wiąże się to, rzecz jasna, z kolejnymi opóźnieniami premier filmów takich jak Godzilla kontra Kong czy Nomadland. Nie mamy pojęcia, kiedy będzie nam dane obejrzeć je w kinach.

Ten dość krótki okres przedłużenia ograniczeń i zakazów wiąże się z koniecznością przeanalizowania wpływu czasu Świąt Wielkanocy na dynamikę zakażeń; konsekwencje zwiększonej mobilności w czasie świąt i skutki tego, jak zachowywało się społeczeństwo, mają być widoczne dopiero w przyszłym tygodniu. Wówczas zostaną podjęte kolejne decyzje, można jednak zakładać, że kina pozostaną zamknięte.

Przyspieszenie szczepień będzie angażowało samorządy i mam nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy stanie się to realną przeszkodą dla rozwoju pandemii - powiedział minister.