fot. Rebel Wolves

Gameplay rozpoczął się od przedstawienia Kotliny Sangorskiej – krainy pełnej bagien, ruin i gęstych lasów. Każdy jej zakątek ma skrywać coś wartego odkrycia: wrogów, zadania czy trudne wybory moralne. Twórcy pokazali również Svartrau – największe miasto regionu, z charakterystycznym zamkiem i katedrą.

Głównym bohaterem The Blood of Dawnwalker jest Coen – postać zawieszona między człowieczeństwem a wampiryzmem. Za dnia walczy mieczem i korzysta z magicznych run wyrytych na swoim ciele, nocą natomiast zyskuje dostęp do potężnych zdolności: w tym między innymi zabójczych szponów czy błyskawicznej teleportacji na krótkie dystanse. System walki oparto na obserwacji ruchów przeciwnika i precyzyjnych kontrach, co ma zapewniać, ze potyczki będą wymagać nie tylko zręcznych palców, ale też taktycznego myślenia.

Wampirza natura protagonisty ma odgrywać istotną rolę nie tylko w trakcie pojedynków. Gracze będą mogli zaspokajać jego głód krwi lub próbować go ignorować, co ma mieć wpływ również na fabułę.

The Blood of Dawnwalker to RPG w świecie dark fantasy tworzone przez polskie studio Rebel Wolves, na którego czele stoi Konrad Tomaszkiewicz, reżyser m.in. Wiedźmina 3. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5 z myślą o PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.