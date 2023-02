Kinowy ekran LED „LG Miraclass” gwarantuje niezapomniane wrażenia wizualne

fot. LG

LG Electronics ogłasza debiut rynkowy nowej marki ekranów LED dla kin – LG Miraclass. Najnowsza linia zapewnia realistyczny obraz o naturalnych kolorach i głębokiej czerni. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów kin, którzy chcą zaoferować widzom nowe usługi klasy premium i możliwość poczucia się jakby znajdowali się w samym centrum akcji.

Nazwa „Miraclass” – połączenie słów „Miracle” i „Class” – oznacza wysoką jakość obrazu, dzięki której filmy są dla widzów bardziej wciągające. Zaawansowana technologia LED w wyświetlaczach LG Miraclass zapewnia lepsze kinowe wrażenia i stanowi nową wartość dla właścicieli i operatorów kin.

fot. LG

LG Miraclass oferuje obecnie cztery linie produktów o różnych rozmiarach (od 14 do 101 metrów kwadratowych) i rozdzielczościach ekranu (4K/2K). Modele LDAA025-1 i LDAA012 o szerokości pięciu metrów są dobrym rozwiązaniem dla małych kin, które w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na popularności. Wszystkie wyświetlacze Miraclass są kompatybilne ze zintegrowanym serwerem multimediów Dolby IMS3000, dzięki czemu właściciele kin mogą zapewnić najwyższej jakości obraz i dźwięk.

Dzięki zastosowaniu samoświecących pikseli LED każdy model LG Miraclass zapewnia 24-bitowe przetwarzanie kolorów i wysoki kontrast, co sprawia, że obrazy na ekranie są bardziej rzeczywiste i nabierają głębi. Ekrany te oferują również dużą i stałą jasność bez przyciemnienia w rogach i generują wyraźny obraz wolny od zniekształceń. Co więcej, LG Miraclass jest w stanie wyświetlić 68,7 miliarda odcieni kolorów, dzięki czemu widzowie mogą oglądać filmy dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy.

fot. LG

LG Miraclass zapewnia również operatorom kin łatwe zarządzanie za pomocą intuicyjnego oprogramowania oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni, eliminując konieczność wydzielenia sal projekcyjnych. Ponadto jasność ekranu LG Miraclass można regulować w pięciu stopniach, od 48 do 300 nitów, co pozwala dostosować go do różnych scenariuszy użytkowania: od odtwarzania filmów 2D/3D po wyświetlanie treści podczas prezentacji firmowych lub specjalnych uroczystości.

Paik Ki-mun, starszy wiceprezes i szef jednostki biznesowej Information Display w LG Electronics Business Solutions Company, powiedział:

Firma LG jest przekonana, że LG Miraclass zaspokoi potrzeby operatorów i spełni oczekiwania kinomanów poszukujących niezapomnianych emocji. Aby dostosować się do rosnącego popytu i zróżnicowanych wymagań firm z branży kinowej, w przyszłości wprowadzimy kolejne linie i modele.

fot. LG

Pomimo względnej nowości ekranów kinowych LED, wyświetlacze LG oparte na tej technologii można już znaleźć w kilku dużych sieciach kin na całym świecie, a w Azji, Europie i Ameryce Północnej planowane są kolejne instalacje. W Hiszpanii ekran LG Miraclass został niedawno zainstalowany w kinie Odeon Multicines w Vilanova, a kolejne wyświetlacze pojawią się wkrótce w kinach Odeon Multicines w Madrycie i Barcelonie. Aby dowiedzieć się więcej o LG Miraclass, odwiedź stronę: lg.com/global/business/lg-miraclass.