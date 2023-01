Nowe TV OLED od LG nagrodzone na CES 2023

fot. LG

Firma LG Electronics zaprezentowała swoje telewizory na rok 2023, na czele z najbardziej zaawansowaną linią OLED. Dzięki najwyższej jakości obrazu z samoświecącymi pikselami, wydajnym technologiom jego przetwarzania oraz udoskonalonej platformie webOS oferującej jeszcze więcej inteligentnych funkcji i usług, najnowsze modele sprawiają, że komfort oglądania jest imponujący jak nigdy dotąd.

Dziesięć lat po przedstawieniu światu pierwszego w historii telewizora OLED z dużym ekranem, firma LG nadal jest liderem na rynku tego rodzaju produktów premium. Jej najnowocześniejsze modele wyróżniane są nagrodą CES Innovation Award od 11 lat z rzędu. Ciągle ewoluują, aby oferować konsumentom coraz wyższą jakość. Technologia LG OLED słynie z wyjątkowej jakości obrazu, żywych, wiernych kolorów z głębokimi czerniami, a także z nieskończonego współczynnika kontrastu, co zapewnia niezwykle realistyczny obraz.

Gwarancja bardziej wciągających wrażeń z oglądania to jednak nie wszystko. Autorska technologia samoświecących pikseli pozwoliła też LG stworzyć unikalne, zachwycające wizualnie formaty telewizorów. Chodzi o pierwszy na rynku zwijany LG SIGNATURE OLED R oraz wyginany LG OLED Flex, który został dwukrotnym laureatem CES 2023 Innovation Award, zdobywając nagrodę Best of Innovation w kategorii Gaming.

Na czele linii OLED 2023 stoją najnowsze urządzenia z serii Z3, G3 i C3 OLED evo. Te udoskonalone modele zapewniają większą jasność i wierność kolorów, a także niesamowicie wyrazisty i szczegółowy obraz dzięki precyzji i wydajności technologii LG OLED evo oraz nowemu procesorowi α9 AI Gen6.

fot. LG

Procesor serii Alpha wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię głębokiego uczenia wspomaganą sztuczną inteligencją, aby zapewnić wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. AI Picture Pro oferuje teraz ulepszone skalowanie widoku, zwiększając wyrazistość. Z kolei jeszcze bardziej precyzyjne dynamiczne mapowanie tonów pomaga wydobyć głębię i szczegóły z każdej klatki. AI Picture Pro wykrywa oraz poprawia wygląd istotnych obiektów – takich jak twarze – i nadaje im bardziej realistyczną jakość HDR. Oprócz precyzyjnego odwzorowania obrazu procesor α9 AI 6. generacji zasila też AI Sound Pro firmy LG, pozwalając widzom głębiej zanurzyć się w akcji prezentowanej na ekranie. Tworzy bowiem wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2 emitowany z wbudowanego systemu głośników telewizora.

Kolejnym istotnym unowocześnieniem zastosowanym w tegorocznej serii OLED evo serii G3 jest opracowana przez LG technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona zupełnie nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające jasność nawet o 70 procent1. Ten parametr jest mapowany i regulowany dla każdego piksela oddzielnie, co daje efekt w postaci ostrzejszych, bardziej realistycznych obrazów.

Urządzenia LG 2023 G3 OLED evo mogą również poszczycić się konstrukcją One Wall2. To nowość, dzięki której telewizory wtapiają się w wystrój wnętrza. Po zamontowaniu na ścianie idealnie do niej przylegają, a brak widocznej szczeliny, która pojawia się po użyciu klasycznych uchwytów ściennych, sprawia, że telewizor staje się eleganckim elementem salonu.

fot. LG

Ponadto LG wykorzystuje swoją pozycję lidera technologicznego nie tylko do tworzenia urządzeń i usług poprawiających jakość życia. Tegoroczne modele są tak zaprojektowane, aby od procesu produkcji aż po utylizację były bardziej przyjazne dla środowiska, tworząc zrównoważone cykle materiałowe. Urządzenia LG OLED nie mają podświetlenia, co sprawia, że wymagają użycia mniejszej ilości surowców niż konwencjonalne telewizory LED. Zastosowano w nich również wiele elementów wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. A do tego dostarczanych w ekologicznych opakowaniach z jednokolorowym nadrukiem, wytworzonych z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Co ważne – wszystkie tegoroczne modele OLED firmy LG są też bardziej przyjazne dla oczu: uzyskany przez nie certyfikat TÜV Rheinland poświadcza niską emisję światła niebieskiego, a certyfikat UL Solutions – brak migotania.

LG OLED wprowadza w 2023 roku również odświeżoną, bardziej spersonalizowaną obsługę. Dzięki najnowszej wersji systemu operacyjnego webOS tegoroczne modele prezentują All New Home, czyli przeprojektowany interfejs użytkownika. Oferuje on mnóstwo opcji indywidualnego ustawiania i jeszcze większą wygodę. Nowe „szybkie karty” pozwalają na łatwy dostęp do najczęściej używanych treści i usług. Pogrupowane zostały w logiczne kategorie, takie jak Biuro domowe, Gry, Muzyka i Sport. Bardziej zaawansowany system webOS firmy LG sprawia, że każdy może korzystać z rekomendacji dostosowanych do swoich własnych preferencji, określanych na podstawie nawyków i historii oglądania.

Spersonalizowany interfejs użytkownika w telewizorze LG OLED wzbogacony został o funkcję AI Concierge. W oparciu o dotychczasowe wykorzystywanie urządzenia i historię wyszukiwania, dostarcza ona listę wybranych treści, a także udostępnia wybór aktualnych propozycji do przeglądania.

fot. LG

Urządzenia LG OLED, zaprojektowane z myślą o najwyższej klasy kinie domowym, obsługują udoskonalające obraz i dźwięk funkcje Dolby Vision i Dolby Atmos. Co więcej, telewizory LG z 2023 roku umożliwiają też wygodne połączenie z najnowszymi soundbarami LG, które zapewniają wielokanałowe, przestrzenne brzmienie o podwyższonej jakości IMAX, generowany przez DTS:X. Telewizor i soundbar LG oferują również funkcję WOW Orchestra3. Wykorzystuje ona kanały audio obu produktów, aby uzyskać mocniejszy, bardziej wciągający dźwięk.

Jak można było oczekiwać, modele OLED 2023 firmy LG obsługują szeroki zakres funkcji zgodnych z HDMI 2.1a. Jako pierwsze otrzymały certyfikat organizacji HDMI dla ogłoszonej niedawno funkcji Quick Media Switching VRR (QMS-VRR), która eliminuje chwilowe wygaszenie ekranu. To problem występujący czasami podczas przełączania treści odtwarzanych z różnych urządzeń źródłowych podłączonych za pośrednictwem portów o standardzie HDMI 2.1a4.

Modele OLED firmy LG z samoświecącymi pikselami idealnie sprawdzą się również jako monitory do gier. Gwarantują czas reakcji wynoszący 0,1 milisekundy, niskie opóźnienie sygnału wejściowego oraz nawet cztery porty zgodnymi ze standardem HDMI 2.1a. Wyposażone są też w funkcję Game Optimizer, która pozwala użytkownikom szybko wybierać opcje specyficzne dla poszczególnych gatunków gier – takie jak ustawienia wyświetlania – i przełączać się pomiędzy nimi. Z menu Game Optimizer można także łatwo przejść do ustawień G-SYNC® Compatible i FreeSync™ Premium oraz zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

fot. LG

Najnowsze telewizory OLED firmy LG na rok 2023 będzie można obejrzeć w dniach 5-8 stycznia podczas targów CES 2023 na stoisku firmy (nr 15501, Hala Centralna, Centrum Konferencyjne w Las Vegas).

Kliknij i dowiedz się więcej o telewizorach LG OLED evo

1. Dotyczy 55-/65-/75-calowych modeli G3.

2. Dotyczy tylko modeli z serii G.

3. Funkcja zostanie dodana poprzez aktualizację oprogramowania.

4. Tylko w przypadku korzystania z urządzeń źródłowych z certyfikatem HDMI 2.1 QMS VRR.