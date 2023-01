LG pokazuje bezprzewodowy telewizor SIGNATURE OLED M z technologią Zero Connect

fot. LG

LG Electronics prezentuje 97-calowy LG SIGNATURE OLED M (model M3) – pierwszy na świecie telewizor konsumencki z technologią Zero Connect1, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio i wideo w czasie rzeczywistym w rozdzielczości do 4K (120 Hz). Nowatorski LG SIGNATURE OLED M3 zapewnia użytkownikom doskonałą jakość obrazu i dźwięku, a także większą elastyczność instalacji i podłączania. Bezprzewodowy LG SIGNATURE OLED M to rewolucyjne osiągnięcie w dziedzinie technologii oraz wzornictwa. W tych dwóch kategoriach został wyróżniony nagrodami CES 2023 Innovation Awards2.

fot. LG

W odróżnieniu od konwencjonalnych telewizorów, w których wszystkie porty wejściowe do podłączania urządzeń zewnętrznych umieszczone są z tyłu lub po bokach, M3 wyposażony został w oddzielny moduł Zero Connect. Jego zadaniem jest bezprzewodowe przesyłanie sygnałów wideo i audio na 97-calowy, kinowy ekran LG. Moduł można umieścić z dala od telewizora, co pozwala stworzyć wolną od zakłóceń przestrzeń do oglądania oraz daje dużą swobodę w aranżacji wnętrza. Zero Connect wyposażone jest w wiele portów zainstalowanych z myślą o powszechnie używanych urządzeniach HDMI, takich jak dekodery telewizji kablowej i satelitarnej oraz konsole do gier. Ponadto może bezprzewodowo współpracować z kompatybilnymi soundbarami, zapewniając bogatsze, mocniejsze brzmienie i większą wygodę. Telewizor LG SIGNATURE OLED M3 i technologia Zero Connect umożliwiają łatwą instalację bez widocznych kabli. Dzięki temu elegancki minimalizm konstrukcji One Wall Design 97-calowego telewizora robi jeszcze większe wrażenie.

fot. LG

Bezprzewodowe rozwiązanie LG wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić niezawodny transfer wideo i audio na ekran OLED M3 z samoświecącymi pikselami. Dzięki temu użytkownicy mogą oglądać treści w rozdzielczości 4K (120 Hz) z czystym, wyraźnym dźwiękiem bez przerw i pogorszenia jakości. Chcąc zapewnić bezproblemowe przesyłanie danych z modułu do telewizora, firma opracowała algorytm, który błyskawicznie określa optymalną ścieżkę transmisji. Minimalizuje również błędy lub zakłócenia sygnału. Rozpoznaje bowiem zmiany w bezpośrednim otoczeniu – takie jak poruszający się po pomieszczeniu ludzie lub zwierzęta domowe – i odpowiednio przełącza ścieżki. Ponadto, aby uzyskać optymalną siłę sygnału, antenę umieszczoną w module można łatwo obrócić i/lub pochylić, dopasowując do położenia telewizora. Dla zapewnienia maksymalnej użyteczności technologię Zero Connect wzbogacono o funkcję rozpoznawania mowy. Użytkownicy mogą zatem uruchamiać M3 i podłączone do niego sprzęty, a także sterować nimi za pomocą prostych poleceń głosowych.

fot. LG

Chociaż nowość LG odznacza się imponującymi rozmiarami ekranu, doskonale współgra z wystrojem wnętrza – dzięki swojej dyskretnej konstrukcji One Wall Design. Sam telewizor oraz zintegrowany z nim uchwyt przylegają do ściany bez widocznej szczeliny. Całość prezentuje się niemal tak elegancko jak dzieło eksponowane w galerii sztuki. Ten efekt podkreśla wyjątkowa jakość obrazu z samoświecącymi pikselami.

1 Zero Connect pomiędzy ekranem telewizora a skrzynką AV.

2 Video Display oraz Embedded Technology.