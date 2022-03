Netflix kupi studio Next Games z Finlandii. To kolejny zespół zajmujący się tworzeniem gier

fot. Next Games, Netflix

Netflix zapowiadał wejście w branżę gier od dłuższego czasu i w roku 2021 podjął pierwsze kroki w tym kierunku. Kilka miesięcy temu poinformowano o przejęciu zespołu Night Dive Studios, a do biblioteki serwisu trafiły produkcje stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Na tym jednak nie koniec, bo streamingowy gigant ma wkrótce dokonać kolejnego zakupu. Tym razem w ich ręce trafi ekipa Next Games z Finlandii. Koszt tej transakcji wyniesie 65 milionów euro, a jej sfinalizowanie zaplanowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

Połączenie sił z Netflixem, największym serwisem streamingowym na świecie, to szansa na ekscytujące kontynuowanie naszej strategii tworzenia interaktywnych doświadczeń dla fanów na całym świecie. Nasza bliska współpraca z Netflixem nad Stranger Things: Puzzle Tales już udowodniła, że jesteśmy świetnymi partnerami. To wyjątkowa okazja, by ulepszyć wszystkie aspekty naszego studia i wspólnie kontynuować naszą misję - mówi Teemu Huuhtanen, prezes Next Games.

Next Games to fińskie studio, które powstało w 2013 roku. Ma ono na koncie produkcje mobilne, takie jak Stranger Things: Puzzle Tales czy The Walking Dead: Our World.

