Nowe informacje o Spider-Manie 4. Symbionty, Hulk i lista złoczyńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Scooper Alex Perez z The Cosmic Circus podzielił się nowymi informacjami na temat Spider-Mana 4, odpowiadając na pytania od fanów. Nie mamy jeszcze żadnego potwierdzenia ze strony Marvela, więc należy potraktować je jako plotki.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe informacje

Rola Hulka: Według scoopera, pojawienie się tej postaci ma przygotować ją do roli, jaką będzie odgrywał w Avengers: Doomsday. Punktem wyjścia ma być zaś fakt, że Bruce Banner jest u kresu sił po wydarzeniach z serialu She-Hulk oraz filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Zdał sobie sprawę, że jego najgorszy koszmar stał się rzeczywistością - ludzie mogą zmienić się w Hulka. To zaś ma wpłynąć negatywnie na jego zachowanie.

Ton komiksowy: Spider-Man: Brand New Day ma zostać zachowany mocno w tonie komiksowym, klimacie przypominającym serial animowany. Perez określił to jako "ożywiony komiks".

Wygląd Scorpiona: Ma zawierać elementy metalowego pancerza Insomniaca oraz swojego klasycznego designu. Będzie zbliżony do tego, co widzieliśmy w tegorocznym serialu animowanym Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa.

Tom Holland jako Spider-Man: Zapoczątkowana tym filmem nowa trylogia może być jego ostatnią, jeśli chodzi o rolę Pajączka.

Spider-Man w serialach: Może się pojawić jedynie, jeśli Marvel i Sony dojdą do porozumienia.

Rola Sadie: Ma być ona sojuszniczką Petera Parkera - nie Spider-Mana.

Historia Tobey'a i Andrew: Historia Tobey'a Maguire’a i Andrew Garfielda zakończy się po Avengers: Secret Wars.

Znaczenie symbionta: Będzie ono większe, niż jedynie danie Spider-Manowi specjalnego kostiumu. Symbiont należy do innego wszechświata, więc im więcej czasu spędza na Ziemi-616, tym bardziej granice między wszechświatami się zacierają - aż w końcu zostają zerwane. Symbiont nie będzie nawiązywał więzi z innymi bohaterami ani złoczyńcami (poza Spider-Manem i prawdopodobnie Scorpionem).

Czarne charaktery: Potencjalnymi złoczyńcami mogą być Wilson Fisk, Venom, Tombstone, Hammerhead i Prowler. Wcześniejsze plotki wskazywały, że ma być ich wielu, jednak mają być oni częścią otwierającego montażu, ukazującego walki Spider-Mana na przestrzeni lat. W filmie ma zabraknąć Mr. Negative'a. Główny złoczyńca dalej nie jest znany.

Zakończenie Bez drogi do domu: W filmie wszyscy będą się przejmować Spider-Manem, lecz prawie nikt nie będzie się przejmował Peterem - nawet on sam nie będzie się przejmował sobą.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca 2026.