Reklama
placeholder

Nowe informacje o Spider-Manie 4. Symbionty, Hulk i lista złoczyńców

Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące wielu szczegółów fabularnych w Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Ujawniono m.in. powiązania z niektórymi wątkami z poprzednich części oraz informacje o występujących w filmie postaciach - w tym symbiontach czy czarnych charakterach!
Reklama
placeholder

Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące wielu szczegółów fabularnych w Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Ujawniono m.in. powiązania z niektórymi wątkami z poprzednich części oraz informacje o występujących w filmie postaciach - w tym symbiontach czy czarnych charakterach!
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
spider-man brand new day Spider-Man 4 MCU
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
spider-man brand new day Spider-Man 4 MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Marvel/Sony
Reklama

Scooper Alex Perez z The Cosmic Circus podzielił się nowymi informacjami na temat Spider-Mana 4, odpowiadając na pytania od fanów. Nie mamy jeszcze żadnego potwierdzenia ze strony Marvela, więc należy potraktować je jako plotki.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe informacje

Rola Hulka: Według scoopera, pojawienie się tej postaci ma przygotować ją do roli, jaką będzie odgrywał w Avengers: Doomsday. Punktem wyjścia ma być zaś fakt, że Bruce Banner jest u kresu sił po wydarzeniach z serialu She-Hulk oraz filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Zdał sobie sprawę, że jego najgorszy koszmar stał się rzeczywistością - ludzie mogą zmienić się w Hulka. To zaś ma wpłynąć negatywnie na jego zachowanie. 

Ton komiksowy: Spider-Man: Brand New Day ma zostać zachowany mocno w tonie komiksowym, klimacie przypominającym serial animowany. Perez określił to jako "ożywiony komiks".

Wygląd Scorpiona: Ma zawierać elementy metalowego pancerza Insomniaca oraz swojego klasycznego designu. Będzie zbliżony do tego, co widzieliśmy w tegorocznym serialu animowanym Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa. 

Tom Holland jako Spider-Man: Zapoczątkowana tym filmem nowa trylogia może być jego ostatnią, jeśli chodzi o rolę Pajączka. 

Spider-Man w serialach: Może się pojawić jedynie, jeśli Marvel i Sony dojdą do porozumienia. 

Rola Sadie: Ma być ona sojuszniczką Petera Parkera - nie Spider-Mana. 

Historia Tobey'a i Andrew: Historia Tobey'a Maguire’a i Andrew Garfielda zakończy się po Avengers: Secret Wars.

Znaczenie symbionta: Będzie ono większe, niż jedynie danie Spider-Manowi specjalnego kostiumu. Symbiont należy do innego wszechświata, więc im więcej czasu spędza na Ziemi-616, tym bardziej granice między wszechświatami się zacierają - aż w końcu zostają zerwane. Symbiont nie będzie nawiązywał więzi z innymi bohaterami ani złoczyńcami (poza Spider-Manem i prawdopodobnie Scorpionem). 

Czarne charaktery: Potencjalnymi złoczyńcami mogą być Wilson Fisk, Venom, Tombstone, Hammerhead i Prowler. Wcześniejsze plotki wskazywały, że ma być ich wielu, jednak mają być oni częścią otwierającego montażu, ukazującego walki Spider-Mana na przestrzeni lat. W filmie ma zabraknąć Mr. Negative'a. Główny złoczyńca dalej nie jest znany. 

Zakończenie Bez drogi do domu: W filmie wszyscy będą się przejmować Spider-Manem, lecz prawie nikt nie będzie się przejmował Peterem - nawet on sam nie będzie się przejmował sobą.

Marvel szykuje duże starcie Spider-Mana i Kingpina? Przyszła rola Doktora Strange'a ujawniona

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca 2026.

Źródło: thecosmiccircus

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Masters of the Universe Szkieletor
-

Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora

2 Vince Gilligan - nowy serial
-

Kolejny zwiastun Pluribusa. Dziwny marketing serialu od twórcy Breaking Bad

3 Paweł Pawlikowski
-

Zaczęły się zdjęcia do 1949. Nowy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nadchodzi

4 Harry Potter
-

Kolejni Weasleyowie ujawnieni! Kto zagra Ginny, George'a i Freda w serialu Harry Potter?

5 LARP. Miłość, trolle i inne questy 
-

Nowe zapowiedzi filmu LARP. Reżyser 1670 o dorastaniu, elfach i orkach

6 Brosnan
-

Pierce Brosnan o Bondzie Villeneuve'a. Czy aktor wróciłby jako starszy 007?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV