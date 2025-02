Kinowy Street Fighter ma nowego reżysera. Był nominowany do nagrody Emmy

fot. Capcom

Danny i Michael Philippou pierwotnie mieli reżyserować dla Legendary nową adaptację znanej serii gier, czyli Street Fighter. To ostatecznie się nie udało z powodu konfliktów w terminarzu i zobowiązań względem A24. Znaleziono jednak na ich miejsce zastępstwo.

Znany duet łączy siły po latach w nowym serialu HBO

Kinowy Street Fighter ma nowego reżysera

Nowym reżyserem ma zostać według Deadline Kitao Sakurai (The Passage). Pracował też nad The Eric Andre Show, za co otrzymał nominację do nagrody Emmy.

Premiera filmu zapowiedziana jest na 20 marca 2026 roku. Wówczas trafi do kin na całym świecie.

Street Fighter - historia serii

Street Fighter to seria gier, którą zapoczątkowano jeszcze w 1987 roku. Na przestrzeni lat doczekała się ona licznych kontynuacji i spin-offów, a także wielu nowych bohaterów. Warto zaznaczyć, że już w przeszłości podejmowano próby tworzenia filmów na podstawie tej marki. W 1994 roku zadebiutowała produkcja z z Jeanem-Claude'em Van Damme'em w roli głównej, a w roku 2009 swoją premierę miał Street Fighter: Legenda Chun-Li . Filmy te nie okazały się jednak hitami.