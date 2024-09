Kłamstwo dało Margaret Qualley rolę w Farciarzu Gilmore 2. Julie Bowen zostanie odmłodzona

fot. materiały prasowe

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Farciarz Gilmore 2 powstaje. Adam Sandler powraca w głównej roli i współpracuje nad scenariuszem z Timem Herlihy. W obsadzie pojawią się aktorzy z pierwszej części, ale też nowe nazwiska. Wśród nich Margaret Qualley, która przyznała u Jimmy'ego Fallona, że podkochiwała się w Sandlerze, a Farciarz Gilmore to jej ulubiony film. Aktorka była gotowa na każdą rolę. Zależało jej po prostu na tym, żeby się pojawić w kontynuacji.

Widziałam, że ma być druga część, więc od razu napisałam do swoich agentów. "Zrobię wszystko, co trzeba - nieważne, czy to będzie mała rola. Proszę, muszę być częścią tego. Błagam."

Aktorka ostatecznie została zatrudniona w - jak sama powiedziała - małej roli, a przyczynił się do tego jej mąż, Jack Antonoff, który wymieniał wiadomości z Sandlerem. Gwiazda pierwszej części zapytała, czy Qualley potrafi grać w golfa. Jej mąż skłamał, że tak, chociaż jak aktorka sama przyznała:

Nie umiem grać w golfa. [...] Ani razu nie zagrałam. Jestem w tym fatalna. Trochę się uczyłam, ale nadal nic nie umiem.

Julie Bowen zostanie odmłodzona

W 2. części powróci Julie Bowen. Aktorka potwierdziła, że pojawią się retrospekcje, podczas których zostanie cyfrowo odmłodzona:

To nie spoiler. Pojawią się retrospekcje. Kazali mi założyć ubrania z tamtego filmu, ułożyć tak samo włosy. To całkiem fajne, ponieważ nawet mnie odmłodzili. Nigdy tego wcześniej nie robiłam. "Fajnie. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć." Dobrze jest widzieć ponownie Adama i Chrisa. Nawet część ekipy jest ta sama. Adam to bardzo lojalna, kochana osoba, z którą świetnie się pracuje.

Nad pracą nad scenariuszem czuwa z kolei pies Sandlera, Bagel:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Adam Sandler (@adamsandler) ROZWIŃ ▼

Adam Sandler - najgorsze filmy według Rotten Tomatoes

Hotel Transylwania 2 - 55 procent