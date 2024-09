Rozpoczyna się produkcja filmu Farciarz Gilmore 2. Adam Sandler dzieli się zdjęciem zza kulis

fot. IMDb

Na początku 2024 roku pojawiły się informacje o tym, że Netflix stworzy kontynuację kultowej komedii z lat 90., czyli Farciarza Gilmore'a. Druga część jest już w przygotowaniu, a Adam Sandler wraca do roli, która przypieczętowała jego status gwiazdy. Farciarza Gilmore'a 2 wyreżyseruje Dennis Dugan. Sandler pisał scenariusz razem z Timem Herlihy.

Adam Sandler podzielił się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych w związku z rozpoczęciem prac nad filmem. Pokazał na nim kultowy strój z komedii z 1996 roku.

To nie koniec. Jak tak na to patrzę, to dopiero się rozkręcamy.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Adam Sandler (@adamsandler)

Farciarz Gilmore 2 - co wiadomo?

Travis Kelce, popularny zawodnik futbolu amerykańskiego i partner Taylor Swift, ma się pojawić w filmie. Tak mówił o nim Sandler:

Mamy coś fajnego dla Travisa. Na pewno wpadnie. To bardzo miły facet. Pokochalibyście go na żywo. Bardzo duży, przystojny koleś. Fajny i zabawny.

Adam Sandler zapowiedział, że można się też spodziewać udziału profesjonalnych golfistów w filmie.