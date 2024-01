Klangor 2 - będzie nowy sezon. Pierwsze informacje i zdjęcie!

fot. CANAL+

Twórcy serialu Klangor długo kazali czekać na kontynuację. Serial miał swoją emisję w 2021 roku, a teraz dopiero pojawiają się pierwsze informacje o 2. sezonie. Za sterami powraca ten sam duet: reżyser Łukasz Kośmicki oraz scenarzysta Kacper Wysocki. Do tej ekipy dołączył Kirk Kjeldsen, autor powieści The Depths. Sezon ma liczyć 8 odcinków, a premiera odbędzie się w 2025 roku w CANAL+ ONLINE oraz CANAL+ PREMIUM.

Klangor - pierwsze informacje

Drugi sezon to przede wszystkim zmiana centralnych postaci. Tym razem będą to kobiece bohaterki. W jedną wcieli się Malgorzata Gorol (Śubuk), a drugą zagra znana z pierwszego sezonu Magdalena Czerwinska. Na ten moment reszta bohaterów pozostaje tajemnicą i mają zostać ujawnieni wkrótce. Nie wiadomo więc czy Arkadiusz Jakubik się pojawi.

- Zdecydowaliśmy się kontynuować ten format jako antologię – opowieść o rodzinie Wejmanów jest zamknięta, ale poruszone układy, nierozwiązane sprawy i bohaterowie, których częściowo już poznaliśmy, mają nową, elektryzującą historię do opowiedzenia. Kacper Wysocki i Łukasz Kośmicki sprawili, że KLANGOR odniósł niekwestionowalny sukces. W tym serialu zagrało absolutnie wszystko – od obsady (między innymi fenomenalny Arkadiusz Jakubik), przez gęsty i pełen napięć scenariusz, po reżyserię, zdjęcia i sam nadmorski, mrocznie skandynawski, surowy klimat. To nie była tylko opowieść o podróży Rafała Wejmana, to także ciekawy obraz Świnoujścia, pogranicznego miasta, swego rodzaju mikrokosmosu współczesnej Polski. Oprócz zagadki kryminalnej każdy sezon podejmuje zarówno aktualne, jak i ponadczasowe, uniwersalne tematy – na przykład w pierwszym sezonie poruszane były tematy rodziny, poświęcenia, podczas gdy w drugim sezonie zgłębimy tematy toksycznej męskości, współczesnego macierzyństwa i sprawiedliwości – mówi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.