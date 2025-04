fot. Re-Animator Productions

H.P. Lovecraft to autor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego prace wylały fundament pod praktycznie nowy gatunek horroru, który jest szalenie popularny na wiele lat po śmierci bestsellerowego pisarza. Wiele z jego dzieł zaadaptowano w przeszłości lub czerpano z nich ogromne inspiracje. Deadline poinformowało, że kolejne z jego dzieł doczeka się takowej. Chodzi o książkę Herbert West: Reanimator.

Herbert West: Reanimator to opowiadanie H.P. Lovecrafta, które pierwotnie ukazywało się w odcinkach w 1922 roku na łamach Home Brew. Reanimator składa się z sześciu części, a każda opowiada o innym etapie życia tytułowego bohatera, studenta medycyny i lekarza, który pragnął poznać sposób na wskrzeszanie zmarłych. Jego dążenie do poznania tej tajemnicy życia prowadzi do straszliwych skutków.

Scenariusz do adaptacji przygotuje duet Ádám Simon oraz Tim Metcalfe. W przeszłości byli odpowiedzialni za film Udręczeni z 2009 roku. Nie był on jednak sukcesem. W serwisie Rotten Tomatoes zebrał bardzo słabe 17% pozytywnych opinii od krytyków i 45% takowych od publiczności. Ich wersja Reanimatora ma być "współczesną interpretacją", a zatem można założyć, że akcja będzie się działa w teraźniejszości.

To nie pierwsza adaptacja tego opowiadania, bo choćby w 1985 roku ukazał się Reanimator ze Stuartem Gordonem w roli głównej.

