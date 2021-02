Klangor - kiedy premiera nowego serialu oryginalnego CANAL+? Jest data i wideo z planu

Canal+

Klangor to nowy, polski serial dramatyczny stacji CANAL+ z elementami kryminału. Zdjęcia do projektu zakończono w grudniu 2020 roku. Powstawały one w Świnoujściu, Łodzi i Warszawie. Oficjalnie ogłoszono, że produkcja zadebiutuje już 26 marca. W sieci pojawił się materiał z planu produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

W obsadzie produkcji znajdują się Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Oryginalny scenariusz Klangora autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasz Kamińskiego powstał w ramach CANAL+ SERIES LAB. Reżyserię całej serii powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński oraz Piotr Kmiecik, muzyka jest autorstwa Mikołaja Trzaski.