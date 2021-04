Klangor - pierwszy odcinek już 2 kwietnia w CANAL+ Online

fot. Jarosław Sosiński

Klangor idzie za ciosem. 2. odcinek to kontynuacja historii, w której małżeństwo Wejmanów traci córkę w tajemniczych okolicznościach. Czy ojcu uda się odkryć prawdę? Dalsze losy zapowiadają wielkie emocje.

Premiera 2. odcinka Klangora już dziś, 2 kwietnia 2021 roku w serwisie CANAL+ Online, na stronie canalplus.com oraz na antenie CANAL+.

W obsadzie możemy zobaczyć takich aktorów jak Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Klangor - o czym serial?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

Klangor - zwiastun