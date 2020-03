Klimat Tabu i przedwojenna Warszawa w nowym kryminale retro

Pod koniec miesiąca nakładem Znaku ukaże się powieść Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić Łukasza Stachniaka, autora znanego z powieści Czarny charakter. Autor po raz kolejny za scenę opisywanych wydarzeń obiera Warszawę sprzed lat.

W książce Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić autor przenosi czytelników na warszawskie nabrzeża. Jest onirycznie, mrocznie i niepokojąco, gdy powoli odsłania przed czytelnikiem tajemnice warszawskiej Wilczej Wyspy.

Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić ukaże się 25 marca. Poniżej okładka i opis książki:

Źródło: Znak

Poznaj tajemnice warszawskiej Wilczej Wyspy. Nie miałeś pojęcia, że ona istniała.

Warszawa, początek XX wieku. Miasto nie jest stolicą, bo i kraju nie ma na mapie. Są za to nędza, przemoc i zgnilizna, także ta moralna. Wśród wiślanych mokradeł majaczy niedostępna i tajemnicza Wilcza Wyspa. Jej mieszkańcy skrywają wiele sekretów. Lepiej się do niej nie zbliżać. To niebezpieczne.

Miłośnicy Warszawy Gierymskiego, seriali Tabu czy Terror na pewno znajdą tu coś dla siebie.