Gwiazda filmów o Harrym Potterze komentuje casting Snape'a w serialu. Padają ostre słowa

Paapa Essiedu został obsadzony jako Severus Snape w nadchodzącej serialowej adaptacji Harry'ego Pottera. Nie wszystkim fanom spodobał się ten wybór z uwagi na to, że to czarnoskóry aktor, a postać była biała. Szczególnie, że według niektórych stawia to w dziwnym świetle głównego bohatera, który rzekomo od początku miał złe poczucia wobec nauczyciela eliksirów. Jason Isaacs, który w serii filmów grał Lucjusza Malfoya, wypowiedział się na temat tego castingu.

Harry Potter - Jason Isaacs o castingu Snape'a

Jason Isaacs podczas wydarzenia FanExpo Denver wyraził ogromne uznanie pod adresem Paapy Essiedu i pozostałych członków obsady. Powiedział, że ufa osobom, które są odpowiedzialne za serial. Na końcu skomentował niektóre negatywne reakcje fanów na casting Severusa Snape'a.

Paapa Essiedu jest jednym z najlepszych aktorów, jakich widziałem w życiu. Zauważyłem kilka niemiłych komentarzy w Internecie pod jego adresem. To, co robią ci ludzie, to rasizm. [...] Cała obsada serialowego Harry'ego Pottera jest niesamowita. Mam nadzieję, że będą żałować swoich słów, gdy zobaczą, co [Paapa] robi na ekranie.

Harry Potter - tak wygląda obsada serialu

Zdjęcia do serialu o Harrym Potterze rozpoczną się latem tego roku. Premiera 1. sezonu w HBO jest zaplanowana na 2026 rok. Obsadzono już wiele ról, w tym Harry'ego, Rona, Hermionę, Snape'a, Hagrida czy Dumbledore'a. Zdjęcia wszystkim aktorów z podpisem kogo grają w nowej adaptacji znajdziecie w poniższej galerii.