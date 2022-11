Knox Goes Away. Al Pacino u boku Joanny Kulig w filmie Michaela Keatona

foto. Piotr Molecki/TVN/East News

Jak udało nam się ustalić, powiększa się obsada nowego filmu w reżyserii Michaela Keatona – Knox Goes Away, w którym aktor zagra też główną rolę. Nie tak dawno informowaliśmy Was, że na planie produkcji w Los Angeles pojawiła się polska aktorka Joanna Kulig. Niedawno zaś do obsady dołączył Al Pacino.

Film Knox Goes Away na podstawie scenariusza Gregory'ego Poiriera opowiada o płatnym zabójcy, u którego lekarze zdiagnozowali szybko postępującą demencję. Mężczyzna chce naprostować swoje życie prywatne, zanim straci kontakt z otaczającą go rzeczywistością. W tym celu rusza na ratunek swojemu dorosłemu synowi. Będzie musiał nie tylko wyprzedzić depczącą mu po piętach policję, ale też walczyć z umysłem, który płata mu figle.

W obsadzie – oprócz Keatona, Kulig i Pacino – zobaczymy jeszcze Charlesa Bisseta, Suzy Nakamurę, Sashę Neboga i Johna Hoogenakkera. Za realizację odpowiadają studia Brookstreet oraz Sugar23. Producentami są: Trevor Matthews, Nick Gordon, Michael Sugar, Ashley Zalta, Carter Stanton i Jillian Kay. Film ma trafić do kin w 2023 roku.