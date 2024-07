Był okrzyknięty najgorszym filmem komiksowym wszech czasów. Twórcy po latach mierzą się z krytyką

Fot. Materiały prasowe

Entertainment Weekly przeprowadziło interesującą rozmowę z ekipą Kobiety Kot na temat produkcji, która notabene została swego czasu okrzyknięta przez wielu widzów najgorszym filmem komiksowym wszech czasów. Scenarzysta John Brancato wyznał na przykład, że już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej zostały im przekazane zasady, których powinni się trzymać - Warner Bros. na przykład kategorycznie zakazało wspominania o Batmanie.

Kobieta Kot - twórcy po latach mierzą się z krytyką

I choć Halle Berry nie miała nic przeciwko nieobecności Batmana - to w końcu historia o Kobiecie Kot, a Mroczny Rycerz doczekał się już wielu swoich solowych filmów - to sama fabuła pozostawiała wiele do życzenia.

Zawsze wydawało mi się, że pomysł na Kobietę Kot, ratującą kobiety przez kremem do twarzy, wydawał się nieco słaby. Wszyscy inni superbohaterowie ratują świat, a nie kobiety przez popękanymi twarzami. Zawsze wiedziałam, że to kiepski pomysł, ale nie miałam w tamtym czasie takiego autorytetu, jak dzisiaj, ani wiary w to, że mogłabym coś zmienić, więc po prostu trzymałam się planu.

Brancato odniósł się także do kostiumu, który miała na sobie Halle Berry w filmie. Eufemistycznie rzecz ujmując, fani uznali go za dość komiczny. Scenarzysta podkreślił jednak, że nie było w tym winy aktorki.

Jej kostium spotkał się z dużą krytyką. To było z pewnością poza kontrolą Halle. Postanowili wsadzić ją w to śmieszne "niby-bikini" i ludzie zmiażdżyli film za to. Wyglądało to po prostu trochę śmiesznie.

Sama Halle Berry nieco inaczej na to patrzy:

Fani byli oburzeni tym kostiumem. To było coś innego, ale wtedy myśleliśmy, że po co na nowo tworzyć Kobietę Kot, jeśli nie zamierzamy podjąć ryzyka i wprowadzić czegoś nowego? Piękno polegało na tym, że był lepiej dopasowany do mojej wersji tej postaci, mojego ciała, tego kim byłam i mojej wrażliwości.

Jeśli chodzi o krytykę, zabolała. Halle Berry przyznała, że jako czarnoskóra kobieta musiała często zmagać się z negatywnymi reakcjami, więc na początku nie chciała lekko do tego podejść. Ostatecznie jednak odebrała swoją Złotą Malinę, pośmiała się z samej siebie i ruszyła dalej. Z kolei Pitof, reżyser widowiska, stwierdził, że choć jest to zawsze trudne doświadczenie, należy zastanowić się, co można zrobić, by następny projekt był lepszy od poprzedniego.

Catwoman - ciekawostki. Czy na pewno znacie Kobietę-Kot?

W Catwoman wcielało się już wiele aktorek. W filmach mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy jak Michelle Pfeiffer (Powrót Batmana), wspomnianą Halle Berry czy Anne Hathaway (Mroczny Rycerz Powstaje). Za to na małym ekranie zagrała ją między innymi Eartha Kitt w serialu Batman. Jedną z ostatnich odtwórczyń była za to Zoë Kravitz w obrazie Matta Reevesa.

Poniżej znajdziecie ciekawostki zarówno z produkcji aktorskich, animacji i komiksów.

