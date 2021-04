Kobieta w oknie – zwiastun thrillera reżysera Czasu Mroku

fot. Netflix

Kobieta w oknie to film na podstawie bestsellerowego thrillera amerykańskiego pisarza A.J. Finna o tym samym tytule. Opowiada o psycholożce Annie Fox, którą zagra Amy Adams. Kobieta od miesięcy nie wychodziła z domu, oglądając świat przez pryzmat własnego okna, a jej ulubionym celem obserwacji są jej nowi sąsiedzi. Zainteresowanie zaczyna przeradzać się w obsesję państwem Russell. Choć we wnętrzu własnego mieszkania kobieta czuje się bezpiecznie, okaże się to złudnym uczuciem, gdy zostanie świadkiem przerażającej zbrodni. Pytanie brzmi – co tak naprawdę wydarzyło się za oknem i czemu była świadkiem morderstwa osoby, która żyje?

Kobieta w oknie - zwiastun

Będzie to dzieło reżysera Czasu Mroku i Pokuty Joego Wrighta. Ma on na swoim koncie także nagrodzoną BAFTA i kultową Dumę i Uprzedzenie. Reżyser zdradził Enetrainment Weekly, że spodobał mu się pomysł na film, który jest ograniczony minimalizmem i przestrzenią jednego domu, wymieniając Ucieczkę Skazańca jako przykład czegoś w podobnym klimacie. Interesowało go też to, jak może zaciera się linia pomiędzy subiektywnym a obiektywnym, kłamstwem i prawdą, a przede wszystkim to, jak kłamstwa, które sobie opowiadamy, zmieniają naszą własną rzeczywistość.

Oprócz Amy Adams w filmie będziemy mogli obejrzeć takich aktorów jak Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Jeanine Serralles, Mariah Bozeman, Julianne Moore.

Za scenariusz odpowiada Tracy Letts, który ma być zresztą wierną adaptacją materiału źródłowego, jak określił reżyser

Kobieta w oknie - premiera 14 maja w Netflixie.