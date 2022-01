Kobiety na skraju załamania nerwowego - Gina Rodriguez z główną rolą w serialowej wersji filmu Pedro Almodovara

materiały prasowe

Kobiety na skraju załamania nerwowego to nominowana do Oscara czarna komedia z 1988 roku w reżyserii Pedro Almodovara. Produkcja doczeka się teraz serialowej wersji od AppleTV+. Hiszpański reżyser ma pełnić funkcję producenta wykonawczego, natomiast główna rola trafiła do Giny Rodriguez (Anihilacja).

Film skupiał się na historii Pepy (Carmen Maura), która pracowała jako aktorka głosowa dubbingująca zagraniczne produkcje. Nie mogła poradzić sobie z rozstaniem ze swoim chłopakiem, więc postanowiła popełnić samobójstwo. W nowej wersji rola Pepy przypadnie wspomnianej Rodriguez.

Showrunnerką została Noelle Valdivia, zaś produkcja będzie zawierać mieszankę języka hiszpańskiego i angielskiego. Data premiery oraz pozostali członkowie obsady nie są na razie znani.

materiały prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.