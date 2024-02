Kod 8: część 2 - pełny zwiastun filmu sci-fi. Amellowie, supermoce i walka o przetrwanie

fot. Netflix // TUDUM // Jeff Chan // Alex Disenhof

Kod 8: część 2 to film science fiction, którego gwiazdami i motorem napędowym są Stephen i Robbie Amellowi, czyli duet znany z Arrowverse, a prywatnie kuzyni. Panowie znów grają główne role, a ich wspólna misja zapowiada się ciekawiej, niż w pierwszej części. Przypomnijmy, że historia rozgrywa się w świecie, w którym 4% populacji rodzi się z supermocami i jest nadzorowane przez zaawansowane technologicznie roboty.

Kod 8: część 2 - zwiastun

Kod 8: część 2 - fabuła

Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem (Stephen Amell). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King (Alex Mallari Jr). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia?

Kod 8: część 2 - zdjęcia

Kod 8: część 2 - premiera w Netflixie już 28 lutego 2024 roku.