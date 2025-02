Prace nad adaptacją Siedmiu mężów Evelyn Hugo trwają. Film ma nową reżyserkę

fot. Deadline

Reklama

Adaptacja Siedmiu mężów Evelyn Hugo autorstwa Taylor Jenkins Reid, powieści, która znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa, nabrała tempa. Jak poinformowało Deadline, reżyserka Maggie Betts dołączyła do projektu. Będzie ona współautorką scenariusza wraz z Liz Tigelaar. Jest to mocna kontynuacja kariery po wyreżyserowaniu uznanych filmów Pogrzebani z 2022 roku oraz Nowicjat z 2017 roku.

Przemoc w Daredevil: Odrodzenie przebije Netflixa? Showrunner potwierdza

O czym opowiada Siedmiu mężów Evelyn Hugo?

Historia rozgrywa się podczas długo oczekiwanego wywiadu z młodej dziennikarki z Evelyn Hugo, w którym starzejąca się gwiazda Hollywood uchyla rąbka tajemnicy na temat swoich małżeństw. Przez całe życie aktorka miała łącznie siedmiu mężów, z których każdemu poświęcony jest jeden rozdział. Jednak jej prawdziwą miłością zawsze była inna aktorka, Celia St. James, z którą prowadziła sekretny, na przemian trwający i przerywany związek przez dekady. Opowiadając historie hollywoodzkich skandali, zdrad i smutków, Evelyn ujawnia szokujące prawdy o życiu swoim i wszystkich dookoła niej.

Książka utrzymywała się przez 120 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa w wersji papierowej, sześć lat po publikacji, i stała się fenomenem na TikToku, zanim Netflix zdobył prawa do jej ekranizacji.