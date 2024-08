fot. Disney

Chiwetel Ejiofor to aktor, który pojawił się już w Kinowym Uniwersum Marvela w roli Mordo przy okazji Doktora Strange'a. Potem wystąpił też w kontynuacji, ale nie była to już ta sama rola. Wcielał się w inny wariant swojej postaci. Co ciekawe, aktor niedługo pojawi się w Venom 3: Ostatni taniec. Wielu fanów podejrzewa, że może się wcielić w złowieszczego Orwella Taylora. Są też oczywiście teorie, że jest to jakiś wariant Mordo znanego z MCU.

Aktor postanowił odpowiedzieć na pytanie o zmieszanie fanów, którzy mogą nie zrozumieć, że jest to inna postać od poprzedniej.

Uważam, że najlepsze, co można zrobić, to obejrzeć po prostu film. Ważne rozmowy pojawią się dopiero, gdy wszyscy obejrzą film i zaangażują się w dyskusje. Przedwczesne rozmowy nie są na tym etapie tak ważne. Fantastycznie było pracować z Kelly Marcel w tym świecie i wcielić się w wyjątkową postać, z którą Tom Hardy mógł zatańczyć. Kiedy widzisz, jak Venom pojawia się na planie, to masz ten moment "wow". Tom stoi obok ciebie, a ty krzyczysz: "Venom tu jest!" Stworzył on coś naprawdę nieprawdopodobnego.

Czy oryginalny Mordo powróci jeszcze w MCU?

Aktor nie wyklucza też, że oryginalny Mordo z pierwszego filmu z Doktorem Strangem może powrócić w przyszłości:

Uważam, że są piękne, otwarte drzwi i trzeba tylko znaleźć odpowiedni moment na opowiedzenie tych historii. To najbardziej ekscytująca część tego wszystkiego. Uważam, że ma to potencjał na bycie niesamowitym.