Zdjęcia z planu Venom 3: Ostatni taniec. Kiedy pojawi się nowy zwiastun?

fot. Sony Pictures

Reklama

Obecnie trwają dokrętki do filmu Venom 3: Ostatni taniec, który trafi do kin za 3 miesiące. Odbywają się one w Nowym Jorku, czyli na drugim końcu USA w porównaniu do Venom 2: Carnage, którego akcja rozgrywała się w San Francisco.

Na zdjęciach z planu, które trafiły do sieci, możemy zobaczyć Toma Hardy'ego, wcielającego się w Eddiego Brocka. Po prostu idzie ulicami Nowego Jorku. Fani spekulują, że może iść do The Daily Bugle albo Daily Globe, gdzie mógłby spotkać Petera Parkera. Jak wiadomo w komiksach Venom jest wrogiem Spider-Mana. Zobaczcie poniżej zdjęcia zza kulis.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Venom 3: Ostatni taniec - kiedy kolejny zwiastun?

Ponadto scooper o pseudonimie Cryptic4KQual przekazał, że kolejny zwiastun trzeciej części Venoma zostanie zaprezentowany między połową sierpnia a końcem września, prawdopodobnie przed filmem Samotne wilki od reżysera Jona Wattsa.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W obsadzie oprócz Hardy'ego zobaczymy Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

Ranking największych wrogów Spider-Mana

Zobaczcie poniżej ranking według serwisu Ranker.