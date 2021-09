Koło czasu - twórca o serialu i muzyce. Które tomy cyklu to historia 1. sezonu?

fot. materiały prasowe

Koło czasu to serialowa superprodukcji Amazon Prime Video oparta na kultowym cyklu książkowym Roberta Jordana. Budżet pierwszego sezonu przekroczył 100 mln dolarów, a prace nad 2. sezonem już trwają. Pierwszy teaser rozemocjonował fanów fantasy, którzy po zakończeniu Gry o tron czekają na nową, wielką produkcję gatunku, która godnie zastąpi najpopularniejszy serial ostatniej dekady.

Na Twitterze podczas Q&A showrunner Rafe Judkins wyjawił dość tajemniczo, z których tomów czerpał tworząc historię 1. sezonu. Twierdzi, że będzie to większa część pierwszego tomu zatytułowanego Oko świata oraz jakieś wątki z drugiego i trzeciego tomu, czyli z Wielkiego polowania i Smoka odrodzonego. Co więcej dodał, że nie wszystkie rzeczy z pierwszego tomu pojawią się w pierwszym sezonie, bo część została przeniesiona do drugiego sezonu.

Padły pytania o kategorię wiekową i twórca mówi wprost: dorośli będą mogli spokojnie oglądać Koło czasu z nastolatkami. Wyjawił również, że za muzykę w serialu będzie odpowiadać Lorne Balfe, który znany jest choćby z serialu Mroczne materie.

https://twitter.com/TheWheelOfTime/status/1433524379774685185

Koło czasu - premiera w platformie Amazon Prime Video w listopadzie 2021 roku.