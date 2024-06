To koniec The Boys. Ogłoszono finałowy sezon!

fot. Prime Video

Reklama

Twórca i showrunner The Boys oficjalnie ogłosił, że nadchodzący piąty sezon będzie zarazem ostatnim. Ujawnił tę informację na chwilę przed premierą czwartej serii. Fani zwrócą uwagę, że w ostatnich wywiadach Kripke sugerował coś innego odnośnie zakończenia The Boys, ale sam twórca w tweecie odnosi się do tego, wyjaśniając, że czekał na ostateczną zgodę, by tę historię zakończyć na piątym sezonie. Powód decyzji? Zawsze taki był jego plan dla tego serialu, by miał pięć sezonów.

The Boys - koniec serialu na 5. sezonie

Tak napisał na portalu X:

- Piąty sezon będzie finałowym. Taki zawsze był mój plan. Musiałem udzielać wymijających odpowiedzi, póki nie dostałem ostatecznej zgody od Vought. Jestem podekscytowany, mogąc doprowadzić tę historię do krwawej, epickiej kulminacji. Oglądajcie czwarty sezon za dwa dni, bo koniec się rozpoczął!

https://x.com/therealKripke/status/1800543513735471143 ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że jeszcze w 2020 roku Eric Kripke mówił o planie na pięć sezonów. Wówczas jednak przestrzegał przed sztywnym trzymaniem się jego słów, bo jego poprzedni serial Nie z tego świata doczekał się 15 sezonów.

The Boys powracają z czwartym sezonem już 13 czerwca 2024 roku.

The Boys - sezon 4, odcinki 1-7 - nasza recenzja