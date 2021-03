Zbliża się koniec PlayStation Store na PS3, PS Vita i PSP. Plotki się potwierdziły

fot. Sony

Od pewnego czasu w sieci pojawiały się nieoficjalne doniesienia, które sugerowały, że Sony zamierza wkrótce zrezygnować z dalszego wsparcia swoich starszych konsol i przymierza się do zamknięcia swojego cyfrowego sklepu na PS3, PS Vita i PSP. Teraz potwierdzono to w wiadomościach wysłanych do użytkowników oraz na oficjalnej stronie japońskiej firmy.

2 lipca zostanie zamknięty sklep na konsolach PlayStation 3 i PlayStation Portable, a nieco dłużej, bo do 27 sierpnia, będą mogli cieszyć się nim posiadacze PlayStation Portable. Na szczęście, choć zniknie możliwość dokonywania zakupów cyfrowych, to Sony nie będzie blokować dostępu do kupionych już wcześniej produkcji. Oznacza to, że gracze będą mogli bez przeszkód pobierać kupione kiedyś gry i dodatki czy też tytuły otrzymane w ramach abonamentu PS Plus.

Poinformowano też, że stan wirtualnego portfela PSN również nie zostanie wyzerowany. Zgromadzone tam środki można będzie wykorzystać na PS4 czy PS5. Jeśli jednak ktoś nie posiada tych nowszych konsol, to będzie mógł ubiegać się o ich zwrot.