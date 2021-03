Cyberpunk 2077 z potężną liczbą poprawek w aktualizacji 1.2. CD Projekt RED ujawnia szczegóły

CD Projekt

W marcu CD Projekt RED podzieliło się z graczami kilkoma usprawnieniami, które pojawią się w aktualizacji 1.2 do gry Cyberpunk 2077. Odbiór tej wiadomości był... umiarkowanie pozytywny i pojawiło się sporo głosów, że to naprawdę niewiele, jak na to, w jakim stanie znajduje się obecnie ta produkcja. Teraz dostaliśmy jednak pełen changelog i jest on zdecydowanie bardziej obszerny, bo zmian jest tutaj... kilkaset.

Poprawki obejmują zarówno poprawienie stabilności na PC i konsolach, usprawnienia pewnych systemów (m.in. związanych z pojawianiem się policji czy kontrolowaniem pojazdów, o czym informowano już wcześniej) oraz usunięcie błędów z zadań czy scenek przerywnikowych. Zadbano też o wyeliminowanie pomniejszych usterek, takich jak błędne animacje, obiekty w niewłaściwych miejscach, deszcz padający w zadaszonych lokacjach czy... strumień moczu pozostający po sterowanych przez sztuczną inteligencję postaciach, które załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne na ulicach Night City.

Patch 1.2 do Cyberpunk 2077 ma zadebiutować "wkrótce". Pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Przyszykujcie się jednak na długą lekturę.