Everwild anulowane. Studio Rare zabrało głos w tej sprawie

fot. Xbox Game Studios

Reklama

Ostatnio taka wiadomość dotknęła fanów studia Rare, gdy okazało się, że gra Everwild, ogłoszona po raz pierwszy w 2019 roku, została ostatecznie anulowana. Decyzja ta, według dostępnych informacji, jest pokłosiem najnowszej fali zwolnień w Microsofcie.

Studio Rare, znane z takich tytułów jak Sea of Thieves, wybrało dość nietypową, lecz szczerą drogę do przekazania tej trudnej nowiny. Ogłoszenie o zakończeniu prac nad Everwild nie pojawiło się w oficjalnym komunikacie prasowym, lecz zostało wplecione w wideo "Developer Update" z lipca 2025 roku.

Witajcie wszyscy. Myślę, że byłoby dziwnie przejść prosto do naszych zwykłych aktualizacji bez ogłoszenia, że zakończyliśmy rozwój Everwild w Rare. (...) Niemożliwe jest, aby coś takiego nie rozeszło się po studiu i nie dotknęło nas wszystkich w jakiś sposób, więc prosimy o wyrozumiałość. W związku z tym chciałem podziękować wszystkim, którzy skontaktowali się z nami, aby sprawdzić, co u nas słychać i okazać swoje wsparcie. Serdecznie dziękuję, to wiele dla nas znaczy.

Anulowanie gry oznacza również zwolnienia. Najprawdopodobniej część osób pracujących nad Everwild zostanie przeniesiona do zespołu odpowiedzialnego za Sea of Thieves, a pozostali będą musieli poszukać nowego pracodawcy.