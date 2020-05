Koronawirus - kina w Norwegii zostaną otwarte. Jakie będą zasady bezpieczeństwa?

Norwegia potwierdziła, że 7 maja otworzą pierwsze kina. Jest to drugi kraj w Europie obok Czech (11 maja otworzą kina), który podejmuje takie kroki.

W przypadku Norwegii mowa jest o wybranych kinach, nie wszystkich. Czytamy, że sprzedaż biletów ma być ograniczona - 50 osób na salę. Widzowie będą siedzieć w odległości jednego metra od siebie. Do tego dochodzi jeszcze brak treści do wyświetlania. Dlatego na ekranach pojawią się 1917 oraz kino norweskie.

Kilka stanów w USA również planuje otworzyć placówki. Czytamy, w oświadczeniu, że będą sprawdzać każdego klienta, czy nie ma objawów podobnych do grypy oraz czy nie ma gorączki. Bilety mają być sprzedawane w ograniczonej liczbie 25% na sale. Zachęcają odwiedzających, by przychodzili w swoich maskach, ale nie jest to ich zdaniem wymagane. Ma być również niższa cena biletów. W planie repertuarowym są Trolle 2 oraz filmy, które były w kinach na początku marca przed wybuchem pandemii. Nie zabraknie też starszych tytułów. Na opóźnione nowości nie ma co liczyć.

Niektóre placówki w USA mają zainstalować szkło akrylowe oddzielające pracowników od klientów. Chcą zapewnić jak najmniejszy kontakt widza z czymkolwiek w kinie. Mają również regularnie wszystko dezynfekować i wymieniać płyny antybakteryjne.