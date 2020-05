Koronawirus nie wpłynie na datę premiery Xbox Series X. Co z grami na tę platformę?

Phil Spencer z Microsoftu w niedawnym wywiadzie dla CNBC przekonywał, że pod koniec tego roku gracze otrzymają Xbox Series X, czyli następcę wysłużonego już Xboksa One. Szef działu odpowiedzialnego za produkcję konsol przekonywał, że nie ma obaw, iż firma nie dotrzyma wcześniej planowanego terminu, czyli okresu świątecznego 2020 roku.

Dobrze wiedzieć, że na tegoroczne święta obok TV położymy sobie nowiutkiego Xboxa, ale czy będziemy mieli w co na nim grać? Tutaj rodzą się pewne wątpliwości i nawet sam Spencer ich nie rozwiewa. Nie stwierdza on wprost, że gry zostaną opóźnione, ale zaznaczył, że obecnie trudno przewidzieć, czy twórcy zdążą z przygotowaniem wszystkich powstających produkcji. Wszystko spowodowane jest sytuacją na świecie związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, który wymusza na zespołach np. prace zdalną, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na daty premier.

Jakie gry z pewnością trafią na nowego Xboxa i to już w dniu jego premiery? Tutaj pewien jest tylko jeden tytuł - to Assassin's Creed: Valhalla, nowa część popularnego cyklu, która premierę ma ustaloną w zbliżonym czasie co nowy Xbox i PlayStation.

Miejmy nadzieję, że już 7 maja dowiemy się, jakie inne gry trafią w dniu premiery na nowego Xboxa. Tego dnia ma się bowiem odbyć prezentacja kilku tytułów.