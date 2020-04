Games with Gold w maju z solidnymi grami. Microsoft ujawnia ofertę

Microsoft przedstawił szczegóły dotyczące majowej oferty Games with Gold. Tym razem obędzie się bez żadnych szczególnie rozpoznawalnych hitów, ale udostępnione abonentom produkcje są całkiem przyzwoite. Posiadacze konsoli Xbox One otrzymają wyścigi V-Rally 4 oraz grę hack and slash w popularnym uniwersum, czyli Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr. Na Xboksa 360 trafi zaś sportowe Sensible World of Soccer oraz Overlord II. Przypominamy również, że gry ze starszej konsoli zadziałają też na tej nowszej dzięki wstecznej kompatybilności.

Poniżej znajdziecie kompletną rozpiskę dotyczącą majowej oferty Games with Gold oraz daty, w których konkretne produkcje zostaną udostępnione abonentom.

V-Rally 4 (Xbox One) – 1 maja – 31 maja

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (Xbox One) – 16 maja – 15 czerwca

Sensible World of Soccer (Xbox 360) – 1 maja - 15 maja

Overlord II (Xbox 360) –16 maja – 31 maja