Xbox Series X - logo konsoli ujawnione

W styczniu tego roku Sony zaprezentowało logo PlayStation 5. To nie odbiegało prawie wcale od poprzednich modeli i różniło się tylko numerem, ale i tak stało się hitem sieci i zebrało mnóstwo reakcji w mediach społecznościowych. Inaczej do tematu podchodzi Microsoft, który stawia na kompletną rewolucje. W sieci pojawił się logotyp konsoli Xbox Series X i zdecydowanie odróżnia się on od poprzednich - nie uświadczymy tutaj charakterystycznej kuli z "x" w środku.

Nowe logo zostało zarejestrowane w amerykańskim urzędzie patentowym i dostrzeżone przez internautów. To właśnie ten minimalistyczny logotyp prawdopodobnie znajdzie się na sprzęcie, a także pudełkach z grami na tę platformę.

Xbox Series X - logo

Przypominamy, że konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X, mają zadebiutować pod koniec tego roku. Żaden sprzęt nie doczekał się jednak jeszcze dokładnej daty premiery i na taką informację musimy jeszcze poczekać. Zarówno Sony, jak i Microsoft, nie wspominają jednak o żadnych opóźnieniach z uwagi na koronawirusa.