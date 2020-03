Koronawirus - Olga Kurylenko zarażona. Reżyser Baz Luhrmann w kwarantannie

Olga Kurylenko ogłosiła na Instagramie, że zbadała się na obecność koronawirusa i wynik był pozytywny Tłumaczy, że jej głównymi objawami są zmęczenie i gorączka. Zaleca fanom, aby dbali o siebie i traktowali sprawę poważnie.

Aktorkę najbardziej znamy z takich filmów jak Quantum of Solace i Oblivion. Ostatnio występowała w The Death of Stalin i The Man Who Killed Don Quixote.

Przypomnijmy, że wcześniej Tom Hanks i jego żona Rita Wilson ogłosili zarażenie koronawirusem. Reżyser Baz Luhrmann miał kontakt z Hanksem z uwagi na to, że razem pracowali w Australii nad filmem, gdy aktor zachorował. Luhrmann razem z rodziną (żona i dwoje dzieci) poddał się dobrowolnej kwarantannie. Tym samym prace nad filmem o Elvisie zostały już całkowicie wstrzymane.

Zobacz także:

Luhrmamn z rodziną ma przebywać 14 dni w domu przygotowanym przez studio Warner Bros. Reżyser ma zamiar pracować z domu, ale praca zdalna przy przygotowaniu filmu ma swoje ograniczenia, więc wiele raczej nie zrobi.