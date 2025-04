Tom Cruise złożył hold Val Kilmerowi. Jest opis zwiastuna nowego Mission: Impossible

fot. materiały prasowe

Tom Cruise pojawił się na scenie w trakcie CinemaCon aby promować nadchodzące Mission: Impossible - The Final Reckoning. Wedle przewidywań będzie to prawdopodobnie ostatnia część serii lub ostatnia, w której wystąpi postać Ethana Hunta, w którego aktor wcielał się na przestrzeni dekad. Przed zaprezentowaniem zwiastuna poprosił on jednak publiczność o minutę ciszy w hołdzie dla Val Kilmera. Zmarły niedawno aktor był jego bliskim przyjacielem. Obaj współpracowali przy filmach z serii Top Gun.

Tom Cruise minutę ciszy poprzedził słowami:

Chciałbym złożyć hołd mojemu drogiemu przyjacielowi, Val Kilmerowi. Nie jestem w stanie wyrazić, jak wielkim fanem jego pracy jestem, jak często myślałem o nim jako człowieku, jak bardzo byłem zaszczycony, że dołączył do obsady Top Guna i wrócił przy okazji Mavericka. Myślę, że byłoby świetnie gdybyśmy wszyscy przez moment wspominali wspaniałe chwile, które z nim mieliśmy. Macie coś przeciwko? Poświęćmy temu chwilę. Życzymy ci wszystkiego dobrego w następnej podróży.

Val Kilmer nie żyje

Mission: Impossible - The Final Reckoning - opis zwiastuna

Tom Cruise poświęcił też chwilę na obsypanie pochwałami Christophera McQuarrie, scenarzystę i reżysera ostatnich filmów z serii Mission: Impossible, który jest też odpowiedzialny za nadchodzące widowisko. Aktor polecił też film F1 z Bradem Pittem. Stwierdził, że obaj mieli okazję się już pościgać, ponieważ poszli na gokarty przy okazji kręcenia Wywiadu z wampirem.

Po tym zaprezentowano zwiastun do Mission: Impossible: The Final Reckoning. Zapowiada on widowiskową akcję, która podsumuje całe życie i karierę Ethana Hunta. Powróci zagrożenie w postaci AI. Pokazano też wymyślne wyczyny kaskaderskie charakterystyczne dla tej serii - czołganie po latającym samolocie, skakanie do wody z pojazdu powietrznego. Nie zabrakło też zagrożenia związanego ze startującą bombą nuklearną.

