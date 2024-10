Kości mają szanse na powrót. Aktor o ewentualnych planach

Fot. Materiały prasowe

David Boreanaz w rozmowie z Variety poruszył kwestię potencjalnego powrotu Kości. Wygląda na to, że coś jest na rzeczy, i istnieje szansa, że projekt doczeka się realizacji.

Powrót Kości?

Boreanaz potwierdził, że prowadzone są bardzo wstępne rozmowy na temat kontynuacji serialu Kości w formie nowych odcinków. Na razie nie podjęto żadnych decyzji, więc projekt nie otrzymał jeszcze zielonego światła. Aktor zaznaczył, że powrót miałby charakter limitowany, czyli w postaci krótkiego miniserialu lub filmu streamingowego.

– Odbyły się rozmowy na temat powrotu do tych ról i stworzenia serialu. To łatwy serial do odtworzenia. To nie fizyka kwantowa. Można szybko do tego wrócić i zdecydowanie byłoby to fajne.

Przypomnijmy, że Kości były emitowane przez 12 lat. Premiera miała miejsce 13 września 2005 roku, a finał wyemitowano 28 marca 2017 roku. Serial doczekał się 246 odcinków podzielonych na dwanaście sezonów. Kości są dostępne w streamingu i nadal cieszą się popularnością wśród widzów poszukujących lekkiej rozrywki.