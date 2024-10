Spektakularna klapa Jokera 2 w box office. Jest gorzej niż ktokolwiek się spodziewał

Fot. Materiały prasowe

Joker 2 jest krytykowany przez widzów i krytyków, a to przełożyło się na spektakularną klapę w box office. W Ameryce Północnej zebrano tylko 39 mln dolarów (szacunki samego Warner Bros mówią o 40 mln dolarów). Jest to wynik prawie o połowę mniejszy niż przedpremierowe prognozy, które zapowiadały start na poziomie 70 mln dolarów. Jest to jeden z najgorszych debiutów dla filmów opartych na komiksach w ostatnich latach. Nawet ubiegłoroczna klapa Marvels miała na wstępie 46,1 mln dolarów. Dla porównania Joker zebrał 96,2 mln dolarów w 2019 roku i miał dobre opinie widzów oraz lepsze recenzje od krytyków niż sequel.

Jakie są przyczyny porażki? Fatalne recenzje filmu z festiwalu w Wenecji na pewno miały duży wpływ. Według Deadline, pomimo tego, że producenci z Warner Bros. wiedzieli, co mają, wysłali film na festiwal, by zaspokoić oczekiwania reżysera Todda Phillipsa. Ze względu na to, że dzięki Jokerowi oraz trylogii Kac Vegas zarobili dzięki niemu krocie, Phillips miał pełną decyzyjność odnośnie ostatecznego montażu Jokera 2. W raporcie Deadline czytamy, że jest to ostatni projekt zamówiony przez poprzednie władze Warner Bros., jeszcze przed stworzeniem DC Studios, którego szefami są James Gunn i Peter Safran. Dlatego nie mieli z filmem nic wspólnego, a logo studia nie pojawia się na początku. Dodatkowym problemem był absolutny brak pokazów testowych, więc twórcy nie mieli obiektywnych reakcji, czy przygotowany montaż może spodobać się widzom. Bardzo negatywne recenzje widzów dobiły wszelkie szanse Jokera 2 na sukces finansowy. Według CinemaScore, film dostał ocenę D, czyli prawie najgorszą z możliwych. Jest to najgorsza ocena w historii filmów związanych z komiksami i najgorsza ocena w historii filmów z dużym budżetem.

fot. Warner Bros.

Na świecie sytuacja również wygląda słabiej niż prognozowano, choć lepiej niż w Ameryce Północnej. Zebrano 81,1 mln dolarów z 76 krajów. Sumując zebrano 121,1 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów. Według Deadline, kosmiczny budżet, którego na ekranie nie widać, ponieważ nie ma tu efektów specjalnych, jest niezrozumiały. Ich źródła donoszą, że 50 mln dolarów to gaże Phillipsa, Phoenixa i Gagi. Pierwsza część miała budżet wynoszący 70 mln dolarów, zebrała z box office ponad miliard dolarów i - według obliczeń - przyniosła zysk netto powyżej 400 mln dolarów. Z uwagi na fatalne oceny widzów - także na świecie - Joker 2 będzie miał bardzo duże spadki frekwencji, więc tutaj nie ma nawet spekulacji, czy film może wyjść na zero, a bardziej rozmawia się o tym, jak wielkie straty finansowe przyniesie.