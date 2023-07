Serial Kości może powrócić? Hart Hanson nie wyklucza wznowienia serii

Disney+

Na Kości emitowane w latach 2005-2017 złożyło się ponad 240 odcinków przez 12 sezonów. Koniec serialu nie jest jednak decyzją nieodwołalną. W rozmowie z Variety twórca serialu, Hart Hanson, wyjawił że powrót serii jest możliwy, zapewniając że wszyscy z Kości są ze sobą w kontakcie. W różnych momentach pytamy: Co robisz? Jak z twoją dostępnością?

Potencjalny powrót Kości może być utrudniony przez obecną sytuację medialną:

Teraz jest to skomplikowane, ponieważ Fox wyemitował Kości , ale Disney kupił teraz wytwórnię 20th, więc są właścicielami [programu]. Potrzeba byłoby miliona agentów i prawników, aby dowiedzieć się, kto jest właścicielem czego i na jakiej platformie byłoby to wyświetlane –wyjaśniał Hanson.

Ale nadal rozmawiamy. I od czasu do czasu wszyscy jesteśmy wystarczająco nostalgiczni, by pomyśleć: Może powinniśmy to zrobić ponownie. Kto wie? Może to nas zmobilizuje.

Kości - aktorzy a możliwe wznowienie serialu

W tym najdłużej emitowanym serialu fabularnym Foxa wszechczasów zagrali m.in. David Boreanaz jako agent specjalny Seeley Booth oraz Emily Deschanel, która wcieliła się w postać dr Temperance Brennan.

Hanson na pytanie o to czy rozmawiano już z parą aktorów na temat możliwości odrodzenia Kości, odpowiedział że byliby otwarci na rozmowę. Dodał także:

Aktorzy zamierzają powiedzieć prawdę, która zależy od tego, co to jest, scenariuszy, jak to wygląda, czy wydaje się właściwe. Nie zrobią czegoś tylko ze względu na nas.

Na ten moment żadne decyzje nie zostały podjęte.