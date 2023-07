Ranczo - powtórki kultowego serialu hitem TVP1

fot. TVP

Stacja TVP1 wypuszcza powtórki swoich kultowych seriali od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Ranczo, emitowane codziennie o godzinie 18. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl w swojej analizie, produkcja cieszy się sporą oglądalnością.

Powtórki Rancza - wyniki oglądalności

Według analizy Wirtualnemedia.pl, średnia widownia odcinków Rancza, wyemitowanych od 29 maja do 3 lipca 2023 roku, wyniosła 484 tys. osób.

Największą oglądalność osiągnęła emisja z 8 czerwca - średnio 672 tys. osób.

Portal dotarł również do danych Nielsen Audience Measurement, z których wynika, że poziom rynkowego udziału stacji wyniósł 6,29 proc. wśród wszystkich widzów, 4,42 proc. w grupie 16-49 i 4,64 proc. w grupie 16-59.

Ranczo - fabuła, obsada

Ranczo to 10-sezonowy serial obyczajowy przedstawiający losy młodej Amerykanki Lucy Wilskiej, która otrzymała w spadku dworek na małej podlaskiej wiosce Wilkowyje. Dziewczyna powoli przyzwyczaja się do wiejskiego życia, znajduje miłość i zakłada rodzinę. Jej mąż, Kusy, utalentowany malarz, dzięki uczuciu do Lucy odżywa.

Do obsady należą między innymi: Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś i Dorota Nowakowska. Reżyserem produkcji jest Wojciech Adamczyk.

Serial był nadawany w stacji TVP1 w latach 2006-2016 i osiągnął ogromną popularność. Jego realizacja została już zakończona, jednak co jakiś czas pojawiają się pogłoski odnośnie ewentualnej reaktywacji.