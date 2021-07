Kosmiczny mecz 2 lepszy niż Czarna Wdowa. Film MCU notuje fatalny spadek w box office przez VOD?

fot. materiały prasowe

Kosmiczny mecz: Nowa era ma w USA hybrydową premierę, ale w odróżnieniu od Czarnej Wdowy, jest on dostępny za darmo dla subskrybentów HBO Max. W kinach zebrał 31,65 mln dolarów. Warner Bros. chwali się, że jest to ich najlepsze otwarcie w czasach pandemii, które minimalnie pobija Godzilla kontra Kong (31,625). Jest to też najlepszy debiut filmu familijnego w okresie pandemii. Na świecie natomiast zbiera 23 mln dolarów. Sumując, na koncie 54,6 mln dolarów. Nie jest to jednak rewelacyjny wynik z uwagi na budżet 150 mln dolarów.

Czarna wdowa mogła pobić rekord otwarcia, ale drugi weekend to według wszystkich ekspertów negatywny wpływ premiery na Disney+. Superprodukcja notuje 67% spadku frekwencji - jest to największy spadek w historii MCU. Zbiera 26,2 mln dolarów z Ameryki Północnej. - łącznie ma 132 mln dolarów. Tyle samo do tej pory zebrano ze świata, czyli 132 mln dolarów (wciąż bez Chin), co daje 264 mln dolarów. Do tej pory najwyższy spadek w MCU miał Ant-Man i było to 62%, a przeważnie widowiska Marvela mają dość niskie spadki z prostego powodu: ludzie chodzą po kilka lub kilkanaście razy. Wiele wskazuje, że ten aspekt teraz raczej nie działa, bo mogą to bez problemu obejrzeć w domu, ale nie zawsze wybierają legalne źródło.

Czytamy, że problemem nie jest tylko legalny dostęp, ale piractwo, bo według dostępnych informacji Czarna Wdowa jest obecnie najbardziej piraconym filmem na świecie i prawdopodobnie najbardziej piraconym czasów pandemii. A to jest możliwe dzięki premierze w Disney+, bo film jest dostępny w dobrej jakości obrazu. Z analizy Deadline wynika, że pierwszym wyborem internautów są pirackie streamingi, które oblepiają się grafikami z Czarnej Wdowy, a nie legalny Disney+. Sam Disney pomimo wyjawienia wyników sprzedaży w premierowy weekend, już nie chce dzielić się danymi, a to już samo w sobie jest dość czytelnym sygnałem. Co ciekawe Deadline donosi też o zmianie w Disney+, ponieważ wbrew temu, co tej pory wiedzieliśmy Disney nie dostaje 100% kwoty. Musi 15% oddawać platformom, które w USA dają dostęp do VOD jak np. Amazon Firestick.

NATO, czyli związek kiniarzy wydał oświadczenie, w którym krytykuje i atakuje Disneya za hybrydową premierę, pokazując, jak wszelkie omówione powyżej aspekty negatywnie wpływają na rynek. Warner Bros. dostaje również rykoszetem za swoje hybrydowe premiery. Według nich też piractwo będzie mieć znaczenie w wielu krajach świata, w których film dopiero wejdzie na ekrany. Można do tego dodać kwestię strachu widzów przed powrotem do kina z uwagi na pandemię koronawirusa. Takie osoby również mogą sięgnąć po ten tytuł poprzez pirackie serwisy.

Trzecie miejsce to Escape Room: Najlepsi z najlepszych, który zbiera 8,8 mln dolarów. Na świecie natomiast 4,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 13,3 mln dolarów. Nie jest to zły wynik z uwagi na budżet 15 mln dolarów.

Szybcy i wściekli 9 mają już łącznie na koncie 591,2 mln dolarów. To można potraktować jak dowód na wyższość tradycyjnej premiery stricte kinowej nad hybrydową. Film też miał w drugi weekend spadek powyżej 60%, ale wówczas był to weekend z okazji 4 lipca, czyli narodowego święta w USA. Deadline zwraca uwagę, że już w poniedziałek po święcie film notował 15% zwiększenia frekwencji, więc to kompletnie inna sytuacja.