Czarna Wdowa - jak ukrywano tożsamość Taskmastera? Scenarzysta o zmianach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Scenarzysta Eric Pearson odniósł się do zmian względem komiksów jeśli chodzi o postać Taskmastera. Pod koniec filmu Dreykov demaskuje swojego podwładnego i okazuje się, że to jego własna córka Antonia. Scenarzysta zwraca uwagę, że to ma więcej sensu jeśli pomiędzy postaciami będzie związek emocjonalni, niż okaże się, że jest to po prostu Tony Masters znany z komiksów. Ale taki był pierwotny plan. Pearson tłumaczy, że szukał długo sposobu na powiązanie tego antagonisty z Czerwonym Pokojem i Dreykovem, aby miało to związek z Natashą i jej przeszłością.

Wielu fanów było przekonanych, że O.T. Fagbenle jest tym, który wcieli się w postać Taskmastera. Wokół tej postaci panowała aura tajemniczości i dopiero premiera filmu wyjaśniła nurtujące kwestie. Ostatecznie okazało się, że rolę złoczyńcy odegrała Olga Kurylenko, która w jednym z wywiadów odniosła się do trudów trzymania tego sekretu w tajemnicy.

Dochowałam tajemnicy, ale nie jest to dla mnie takie trudne. Oczywiście, gdy ludzie mówili o tym filmie w mojej obecności, było to dziwne. Nawet moja mama powiedziała: Och, Olga, widziałam zwiastun - to było rok temu, nie teraz, ale wiadomo, że premiera miała być rok temu. A ona powiedziała: chcę zobaczyć ten film, Czarną Wdowę. A ja na to: O tak, tak. Możemy się razem wybrać. I musiałam udawać, że nic nie wiem.

Źródło: Marvel

Pod koniec filmu udaje się uwolnić Antonię od wpływów Dreykova, dzięki czemu postać grana przez Kurylenko uzyskała świadomość i uciekła z pola bitwy. Czy to oznacza powrót Taskmastera?

Jest tak wiele, co można zrobić. Myślę, że będzie skonfliktowana miedzy złem a dobrem i prawdopodobnie będzie rozdarta we wszystkich kierunkach i spróbuje dowiedzieć się, w którą stronę chce iść.

Kurylenko odniosła się też do kostiumu noszonego na planie i popisów kaskaderskich, których chciałaby wykonać więcej samodzielnie:

Umiejętności Taskmastera są bardzo złożone, niesamowite i prawie nie do pokonania przez innych, więc kilka osób musiało być zaangażowanych w robienie kaskaderskich sztuczek. I tak, chciałabym robić wszystko sama. To świetna zabawa. Kocham akrobacje i sztuki walki i robienie tych wszystkich rzeczy. Lubię to. Dlatego oczywiście chciałabym robić najwięcej z tego typu rzeczy. Ale ten kostium, nie ułatwia ich wykonywania, ponieważ jest dość nieporęczny i ciężki, a w środku jest gorąco.

Aktorka dodaje, że potrzebowała pomocy dwóch osób, żeby w ogóle ubrać się w kostium.