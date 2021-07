Czarna Wdowa - skąd wzięły się plotki o pojawieniu się Starka? Film bije kolejny rekord w box office

marvel

Gdy tworzono film Czarna wdowa, nagle zaczęła krążyć plotka o pojawieniu się w filmie Roberta Downeya Jr. Scenarzysta Eric Pearson ujawnił, że w jednej z wersji scenariusza filmu pojawił się Stark. Miało dojść do spotkania Starka z Natashą zaraz po wydarzeniach z filmu Wojna bohaterów, jako forma przypomnienia widzom, że mamy do czynienia z prequelem. Jednak wersja ta została potem zmieniona i ostatecznie zrezygnowano z pojawienia się Tony'ego, co argumentowała też reżyserka:

Na początku prowadziliśmy dyskusję o wszystkich, wielu różnych postaciach. Zdecydowaliśmy jednak inaczej i świetny był Kevin Feige, który powiedział: ona nie potrzebuje chłopaków. Nie chcieliśmy, żeby czuła, że potrzebuje wsparcia. Chcieliśmy żeby poradziła sobie samodzielnie. I tak jest.

Scenarzysta zaznacza, że był bardzo zaskoczony tymi plotkami, ponieważ ta pierwotna wersja scenariusza była aktualna przez bardzo krótki moment i żal mu jest osoby, która na tej podstawie wypuściła informacje o pojawieniu się tej postaci.

Mamy też nowe dane związane z zarobkami filmu w box office. Okazuje się, że film Marvela osiąga pułap 100 mln dolarów w USA, co jest najszybszym wynikiem od początku pandemii. Produkcja o Czarnej Wdowie zarobiła tyle w sześć dni. Dla porównania inne tytuły: Szybcy i wściekli 9 (8 dni), Ciche miejsce 2 (15 dni) i Godzilla kontra Kong (12 weekendów).