Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi kłócą się z kanonem. Zobacz, co zostało zmienione

Dwa lata temu zostaliśmy uraczeni serialem animowanym ze świata Gwiezdnych Wojen nazwanym Opowieści Jedi. Fabuła przedstawiała skupione w antologię historie kilku Jedi, na przestrzeni różnych okresów czasowych galaktycznego uniwersum. W szóstym odcinku twórcy postanowili pokazać losy Ahsoki po zakończeniu Wojen Klonów. Problematyczna okazała się jednak tożsamość jednej z postaci.

W trakcie odcinka widzimy jak Ahsoka osiedla się na małej farmie z dala od cywilizacji. Niestety pewnego dnia farmę atakuje Inkwizytor, użytkownik ciemnej strony mocy, który niszczy sielankowe życie bohaterki.

Kim jest Inkwizytor z Opowieści Jedi?

To właśnie tożsamość tajemniczego jegomościa powoduje sprzeczność z istniejącym już dziełem w kanonie kosmicznych historii. Serial koliduje z książką Ahsoka, która także opisuje losy młodej padawanki po Wojnach Klonów. Tam zły Inkwizytor jest określany jako Szósty Brat. Jednak według wydanej niedawno książki Star Wars Encyclopedia, postać nazwana jest Pierwszym Bratem. Tego typu nieścisłości sprawiają, że fani mają wątpliwości co do spójności uniwersum, zwłaszcza że zarówno przy książce i serialu pracował Dave Filoni, twórca postaci Ahsoki, odpowiedzialny za większość animowanych produkcji.