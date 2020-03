Kosmiczny wykop - zwiastun serialu animowanego z Robertem Lewandowskim w roli głównej

Kosmiczny wykop to serial animowany TVN, którego głównym bohaterem jest kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski. Animacja zabierze widzów do Galaktycznej Ligi, na mistrzostwa w piłce nożnej nie z tego świata. Na planetę Spaceball – kosmiczną mekkę futbolu – trafia pewnego dnia Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na Ziemi. Gwiazda sportu otrzyma specjalne zadanie do wykonania – musi poprowadzić do zwycięstwa drużynę złożoną z bardzo nietypowych zawodników. Zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Serial to efekt pracy TVN oraz Studio Orange Animation przy wykorzystaniu animowanego wizerunku Roberta Lewandowskiego. Za reżyserię i scenariusz projektu odpowiada Bartosz Kędzierski, który wraz z producentem Pawłem Pewnym odpowiadają za sukces Włatców móch.

Pierwszy sezon, składający się z 26 krótkometrażowych odcinków Kosmicznego wykopu już we wrześniu na antenie TVN i Siódemki oraz w ofercie Playera.