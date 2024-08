fot. Columbia Pictures

Koszmar minionego lata z 1997 roku doczeka się rebootu, który wyreżyseruje Jennifer Kaytin Robinson (Zróbmy zemstę) na podstawie scenariusza napisanego razem z Samem Lanskym, opartym na wstępnym szkicu Leah McKendrick.

W sieci pojawiły się plotki, że nowa wersja slashera zignoruje wydarzenia z sequela pt. Koszmar następnego lata z 1998 roku. Reżyserka postanowiła za pomocą X (dawnego Twittera) zdementować te doniesienia, dając jasno do zrozumienia, że tak się nie stanie.

Zdecydowanie nie? Koszmar następnego lata jest kanonem. Mam nadzieję, że to pomoże.

W oryginalnym filmie, luźno opartym na powieści Lois Duncan z 1973 roku, wystąpili: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Johnny Galecki i Bridgette Wilson. Według serwisu Deadline trwają rozmowy z pierwszą dwójką aktorów, aby powtórzyli swoje role w nowej wersji produkcji.Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. potwierdził te doniesienia w niedawnym wywiadzie. Chce wrócić do roli, ale żeby tak się stało to wszyscy muszą dopasować się do harmonogramu prac. Do tego uważa, że wszyscy powinni być zadowoleni ze scenariusza. Dodał, że zna i lubi reżyserkę, która według niego jest przyszłością branży.

W reboocie zagrają Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers i Jonah Hauer-King. Koszmar minionego lata będzie mieć premierę 18 lipca 2025 roku.

Koszmar minionego lata - fabuła filmu z 1997 roku

Czwórka młodych mieszkańców rybackiej osady w Północnej Karolinie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Ponieważ boją się wezwać policję postanawiają wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia... Mija rok. Julie jedzie do domu na wakacje, gdzie czeka na nią liścik: 'Wiem co zrobiłaś minionego lata'. Teraz zaczyna się prawdziwy koszmar. [Opis dystrybutora filmu]