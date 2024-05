Koszmar minionego lata, nowy Naznaczony, M3GAN 2 i inne. Daty premiery filmów

fot. Universal Pictures

I Know What You Did Last Summer, czyli kontynuacja hitu Koszmar minionego lata z 1997 roku pojawi się na ekranach kin już 18 lipca 2025 roku. Jennifer Love Hewitt oraz Freddie Prinze Jr mają powrócić do swoich ról. Szczegóły fabuły nie są znane.

Nadchodzące filmy - daty premiery

Różne studia podjęli też decyzje odnośnie wypełnienia luk w kalendarzach premier. Oto tytuły, które dostały swoje daty.

Black Phone 2 - kontynuacja horroru Czarny telefon

M3GAN 2.0

Nowy Naznaczony - kolejna odsłona serii horrorów nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, ale ma datę premiery. Odbędzie się ona 29 sierpnia 2025 roku.

The Woman in the Yard - premiera została ustalona na 28 marca 2025 roku.

Drop - horror pojawi się na ekranach 11 kwietnia 2025 roku.

Five Nights at Freddy's 2

28 Years Later

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja wymienionych tytułów.