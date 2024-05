Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana. Kosmiczne potęgi i ziemskie zagrożenia z uniwersum DC

DC

Superman, jaki jest, każdy widzi – to już symbol estetyki komiksowej. Jest wzorem bohatera, który inspirował wielu twórców dążących do wykreowania idealnego herosa. Kal-El jest nieskazitelny, ale to nie oznacza, że jego postać jest nietykalna. Wielu pomysłowych autorów eksperymentowało z koncepcją Człowieka ze Stali, tworząc alternatywne wersje, które często stawały po przeciwnej stronie barykady. W naszym rankingu znajdziecie co najmniej kilku "złych Supermanów". Oprócz nich pojawią się także humanoidalne bestie, takie jak gigantyczne rekiny i goryle, oraz liczni mistrzowie zła z kosmosu, którzy zrobią wszystko, żeby zniszczyć uniwersum i odbudować je według własnych zasad. Te potężne byty jednak nie mają szans z naszym wspaniałym Supermanem – herosem, który nawet gdy ginie, powraca w glorii i chwale.

Fani popkultury z niecierpliwością czekają na film o tym "monolicie dobra" w reżyserii Jamesa Gunna. Nie ma wątpliwości, że postać Supermana zostanie przedstawiona w interesujący sposób. Interesujące będzie również, z kim Człowiek ze Stali będzie się mierzyć. W poniższej galerii znajdziecie najważniejszych złoczyńców z uniwersum Supermana. To najpotężniejsze istoty, które odegrały kluczową rolę w historiach o Clarku Kencie – mistrzowie zła, kosmiczni rzeźnicy, mroczne alter ego i wielu innych. Sprawdźcie, kto na przestrzeni lat najbardziej zaszedł Supermanowi za (stalową) skórę.

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana

50. Neron - Upadły anioł z Piekła, który w zamian za dusze, obdarza wielką mocą superzłoczyńców i superbohaterów.

