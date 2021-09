Koszmar minionego lata - zwiastun serialu opartego na hicie z lat 90.

fot. Amazon Prime Video

I Know What You Did Last Summer, czyli nowa wersja wydarzeń z filmu Koszmar minionego lata to serial produkowany przez Amazon Prime Video, która szykuje go na Halloween 2021. Pierwszy teaser projektu, którego premiera zaplanowana jest na 15 października 2021 roku pokazuje, jak wygląda współczesna wizja na znane wydarzenia ze slashera z 1997 roku. Oczywiście w grę będą wchodzić media społecznościowe, ale według informacji historia ma mieć te same podstawy fabularne, co oryginał, czyli grupa nastolatków rok po wypadku, w którym kogoś zabiła, jest stalkowana przez tajemniczego mordercę.

Koszmar minionego lata - zwiastun

Koszmar minionego lata - galeria

Koszmar minionego lata / I Know What You Did Last Summer

W obsadzie są Madison Iseman, Brianne Tiu, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom, Bill Heck, Sonya Balmores oraz Spencer Sutherland.

Wśród producentów są Shay Hatten, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, James Wan, Rob Hackett i Michael Clear. Erik Feig, producent filmu z 1997 roku, jest producentem wykonawczym.