Jim Carrey powróci do roli Grincha? Ma jeden warunek

Na przestrzeni lat Jim Carrey zasłynął z wielu charakterystycznych ról. Jedną z nich był niewątpliwie zielony potwór Grinch, który nienawidził Świąt. Znany aktor zagrał tę postać w filmie Grinch: świąt nie będzie w 2000 roku. Od chwili premiery wielokrotnie o nim wspominał, ale zwykle były to narzekania na trudy związane z samą produkcją. Carrey musiał wytrzymywać wiele godzin przed lustrem w przyczepie do charakteryzacji, a funkcjonowanie w niej było na tyle trudne i uciążliwe, że reżyser musiał zatrudnić speca od wytrzymywania tortur, który pracował niegdyś dla CIA, żeby ten pomógł Carreyowi z wytrzymaniem w tej roli.

W trakcie rozmowy z ComicBook zapytano go o potencjalny powrót do tej roli. Jim Carrey nie ma nic przeciwko, ale bierze pod uwagę swoje przeżycia z przeszłości. Zgodziłby się, ale ma jeden warunek.

Gdyby nam się udało wymyślić, jak to zrobić, to tak. Problem był taki, że w ciągu dnia przez tonę make-upu nie mogłem oddychać. To był naprawdę wycieńczający proces.

W trakcie tego cały czas myślałem o dzieciach. "To dla dzieciaków, to dla dzieciaków." A teraz, gdy jest technologia motion capture i temu podobne, mógłbym się od tego uwolnić i robić inne rzeczy. Wszystko jest możliwe w tym świecie.