Koty - Hugh Jackman odrzucił rolę w filmie

Koty to film, który, łagodnie mówiąc, nie spotkał się z przychylnością widzów i krytyków. Przy okazji okazał się ogromną klapą w box office zarabiając jedynie ponad 73 mln dolarów przy budżecie 95 mln. W obsadzie znalazło się wiele gwiazd pierwszej ligi między innymi Idris Elba oraz Judi Dench. Wśród nich mógł znaleźć się również Hugh Jackman. Aktor zdradził w rozmowie z Daily Beast, że Tom Hooper, reżyser filmu, złożył mu propozycję udziału w projekcie, jednak musiał odmówić ze względu na konflikt terminów. Na pytanie, co sądzi o złym odbiorze filmu, Australijczyk odpowiedział dyplomatycznie, że jeszcze go nie widział, więc nie chce rzucać swojej opinii w tej sprawie.

Dla przypomnienia sceniczny oryginał został skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat 80. XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn, wykorzystujący wiersze autorstwa T.S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji Old Possum's Book of Practical Cats. Historia opowiada o wyjątkowej nocy, w którą przywódca kociego klanu wybiera jednego ze swoich podopiecznych, aby udał się do Heavyside Layer i odrodził w nowym życiu.